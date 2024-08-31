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Во Франции прошел митинг с требованием отставки Макрона

В Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона по призыву «Патриотов»

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Sarah Meyssonnier/Reuters

В Париже по призыву партии «Патриоты» прошел митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.

На площади Данфер-Рошро собрались стони человек, которые скандировали лозунги «Макрона в отставку!», «Макрон, убирайся!», «Макрон, тебе конец: французы вышли на улицы!». Протестующие недовольны тем, что во Франции после внеочередных выборов в парламент уже более 45 дней не могут сформировать правительство.

Также у протестующих были плакаты с надписями «Наша демократия подорвана, все разрушено, убирайся, Макрон!», «Ради нашего суверенитета остановим Макрона».

Участники митинга заявили, что достаточно инициативы 58 депутатов, чтобы запустить механизм применения 68-й статьи французской Конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от должности в случае нарушения им своих обязанностей.

31 августа глава парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано заявил, что во Франции инициирована процедура отстранения Эммануэля Макрона от власти. По словам Пано, проект резолюции о начале процедуры импичмента главы государства 31 августа был направлен членам парламента для совместного подписания. При этом она апеллировала к статье 68 Конституции Франции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти при нарушении или неисполнении им своих обязанностей.

Ранее Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера Франции.

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