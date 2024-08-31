Прилетевший к месту посадки Ан-2 спасательный вертолет не понадобился

Поисково-спасательный вертолет Ка-32 сел на подобранную с воздуха площадку, в районе жесткой посадки Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

«Из-за сложного рельефа и лесистой местности принято решение о проведении эвакуации наземным транспортом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что прилетевшее на помощь воздушное судно отправляется к месту дислокации в Минеральные Воды.

Ан-2 ДОСААФ 31 августа выполнял полет для выполнения парашютных прыжков. Он совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту в этот момент находились 15 человек. МЧС уточняет, что во время полета восемь из парашютистов десантировались. Всего пострадали семь человек, среди пострадавших — трое детей. После жесткой посадки, причина которой не называлась, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения. СК возбудил дело.

Ранее жесткую посадку Ан-2 в Северной Осетии связали с профилактикой коклюша у детей.