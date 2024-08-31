Раскрыто состояние пилотов самолета Ан-2 после жесткой посадки

Пилоты самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава региона.

«Оба пилота самолета в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами», — говорится в сообщении.

По данным минздрава, еще два пассажира получили множественные ушибы и ссадины мягких тканей. Четверо взрослых пострадавших были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.

В настоящее время врачи проводят дополнительные осмотры и обследования всех пострадавших.

Также в минздраве региона добавили, что две девочки с множественными ссадинами и ушибами мягких тканей были госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу. Ведомство отметило, что их состояние оценивается как средней степени тяжести, дети остаются под наблюдением врачей.

В свою очередь мальчик 2013 года рождения получил ушиб височной области головы, он проходит осмотр врача-нейрохирурга.

До этого в МЧС РФ сообщили, что всего на борту находились 15 человек. После жесткой посадки Ан-2 пилот самолета самостоятельно смог обратиться в службу спасения. Но несмотря на это, он не смог дать точные координаты местонахождения Ан-2. После разведки местности было установлено, что обломки самолета Ан-2 находятся между населенными пунктами Майрамадаг и Кобан.

Ранее военный самолет разбился на северо-востоке Сирии.