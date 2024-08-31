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В Петербурге дерево рухнуло на мужчину

В Петербурге рухнувшее дерево придавило мужчину в парке на Крестовском острове

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге рухнувшее в парке дерево придавило мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что ЧП произошло в Приморском парке Победы на Крестовском острове. На место прибыли врачи скорой помощи.

«Мужчина госпитализирован», — говорится в сообщении.

По свидетельству очевидца, дерево упало на мужчину, который сидел за столиком уличного кафе и ел.

Выясняются причины произошедшего, отмечается, что в городе сильный ветер.

До этого сообщалось, что в Таврическом районе Омской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней. Инцидент произошел в селе Сосновское возле стадиона, на 16-летнюю девушку упало поваленное ветром дерево. Школьница получила многочисленные травмы и была госпитализирована. Омский следком начал доследственную проверку.

Ранее упавшее дерево придавило мужчину во время урагана в Подмосковье.

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