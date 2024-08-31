Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании в Москве

Спасатели ликвидировали открытое горение в административном здании на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщило МЧС РФ.

«В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

Трехэтажное административное здание на Бережковской набережной в Москве загорелось утром 31 августа. Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале заявлял о перекрытии движения по Бережковской набережной в связи с пожаром. Ограничения ввели на участке дороги от дома №16 до улицы Потылиха.

Для тушения горящего здания привлекли два вертолета и корабль. Огонь удалось локализовать на площадь 1 тыс. квадратных метров.

Ранее сообщалось о взрыве на территории оборонного предприятия в Германии.