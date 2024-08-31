Пострадавшие в происшествии с Ан-2 в Северной Осетии сами дошли до медиков

Некоторые пассажиры самолета Ан-2, которые пострадали в результате жесткой посадки в Северной Осетии, смогли сами дойти до медиков в сопровождении спасателей. Об этом пишет в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

По данным чрезвычайного ведомства, в результате жесткой посадки самолета пострадали семь человек, среди них три ребенка. Специалисты МЧС России транспортировали троих пострадавших к автомобилю, который подъехал максимально близко к месту посадки воздушного судна.

«На этой машине пострадавших доставили к каретам скорой помощи и передали медикам. Остальные в сопровождении спасателей дошли до медицинских работников самостоятельно», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что на месте посадки Ан-2 остается пилот самолета, в настоящее время там работает вертолет Росавиации. Всего от чрезвычайного ведомства привлекались 28 специалистов и семь единиц техники.

МЧС также сообщало, что всего на борту находились 15 человек. После жесткой посадки Ан-2, причина которой не названа, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения, однако местонахождение воздушного судна объяснить не смог. После разведки местности выяснилось, что самолет Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан.

Ранее военный самолет разбился на северо-востоке Сирии.