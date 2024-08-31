По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту аварийной посадки самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии. Об этом говорится в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)», — сказано в тексте.

Ан-2 ДОСААФ совершал полет для выполнения парашютных прыжков. Он совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 15 человек. МЧС уточняет, что во время полета восемь из парашютистов десантировались. Всего пострадали семь человек, среди пострадавших — трое детей. После жесткой посадки, причина которой не названа, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения.

Ранее к жестко севшему Ан-2 в Северной Осетии вылетел спасательный вертолет.