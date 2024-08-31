Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии завели дело

СК завел уголовное дело по факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту аварийной посадки самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии. Об этом говорится в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)», — сказано в тексте.

Ан-2 ДОСААФ совершал полет для выполнения парашютных прыжков. Он совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 15 человек. МЧС уточняет, что во время полета восемь из парашютистов десантировались. Всего пострадали семь человек, среди пострадавших — трое детей. После жесткой посадки, причина которой не названа, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения.

Ранее к жестко севшему Ан-2 в Северной Осетии вылетел спасательный вертолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами