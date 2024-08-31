В Одесской области мужчина бросил осколочную гранату в компанию отдыхающих

Неизвестный мужчина бросил осколочную гранату в группу людей в Одесской области, пять человек получили ранения. Об этом сообщило украинское издание «Фокус».

«Мужчина сделал замечание распивавшим спиртное в гараже. Не получив ответа, он бросил в помещение гранату Ф-1», — говорится в публикации.

В результате произошедшего четверо мужчин и одна женщина были доставлены в реанимацию с травмами различной степени тяжести. Украинские правоохранительные органы данную информацию на момент публикации материала не комментировали.

До этого сообщалось, что в Киеве мужчина взорвал гранату и повредил 11 автомобилей. После совершения этого действия, неизвестного задержали. Во время обыска его квартиры полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов разного калибра.

Еще один случай произошел в Буче в Киевской области. Там неизвестный мужчина подошел к случайному автомобилю, вытащил гранату и потребовал везти его к белорусской границе. Водитель на просьбу недоброжелателя не ответил, после чего неизвестный взял гранату и взорвал ее в салоне машины.

Ранее в Москве недовольный проверкой в метро мужчина взорвал гранату.