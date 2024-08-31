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Кандидат в президенты Польши призвал стрелять в нелегалов на границе

Кандидат на пост президента Польши Ментцен призвал стрелять в нелегалов

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Global Look Press

Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен заявил, что в нелегальных мигрантов на польской границе будут стрелять, если его изберут главой государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если кто-то будет пытаться нелегально форсировать границу польского государства, в него нужно попросту стрелять», — заявил политик.

Ментцен также пообещал, что если займет пост главы государства, то будет «противодействовать левой идеологии», которая, по его мнению, в настоящее время широко распространена в западных странах, в Польше — в частности, в школах.

В настоящее время Ментцен является единственным политиком, который официально объявил о своем участии в президентских выборах. Кандидат является председателем партии «Новая надежда», она входит в коалицию националистов и евроскептиков «Конфедерация».

До этого стало известно, что польская прокуратура ведет расследование дела по факту превышении полномочий служащими на границе с Белоруссией. Как стало известно, большинство дел расследуются по фактам «угрозы жизни и здоровью мигрантов» со стороны пограничников.

Ранее на белорусско-латвийской границе избили иностранцев.

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