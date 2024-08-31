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Количество пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии выросло до семи

МЧС: количество пострадавших при жесткой посадке Ан-2 выросло до семи

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Количество пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии выросло до семи. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Среди семерых пострадавших трое детей. Всего же на борту находились 15 человек.

МЧС уточняет, что Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет с парашютистами на борту. Во время полета восемь из них десантировались.

После жесткой посадки, причина которой не названа, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения, но местонахождение воздушного судна объяснить не смог. В ходе разведки выяснилось, что самолет Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан. Спасатели направили на место происшествия две единицы техники с десятью сотрудниками экстренных служб.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что самолеты «Байкал», призванные заменить Ан-2, за год подорожали в четыре раза.

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