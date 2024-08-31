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На белорусско-латвийской границе избили иностранцев

СК Белоруссии: на латвийской границе зафиксированы факты избиения иностранцев

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Kuba Stezycki/Reuters

На белорусско-латвийской границе были зафиксированы новые факты избиения иностранцев. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета Белоруссии.

«Циничное безразличие со стороны сопредельных государств к жизням и правам беженцев способствует продолжению ксенофобской политики в отношении мигрантов», — говорится в сообщении.

По данным СК, факты преступлений иностранных наемников против мигрантов были зафиксированы в Браславском районе. Пограничники обнаружили на границе с Латвией трех избитых афганцев в возрасте от 33 до 36 лет. Мужчин доставили в учреждение здравоохранения и оказали медицинскую помощь.

Пострадавшие рассказали следователю, что на территории Латвии их жестоко избивали. В ответ на просьбы прекратить насилие, «военные» начали наносить удары дубинками и применять электрошокер. После этого пострадавших заставили пересечь границу Белоруссии.

По факту произошедшего Браславским районным отделом Следственного комитета Белоруссии организована проверка.

До этого сообщалось, что польская прокуратура ведет расследование дела о превышении полномочий военными на границе с Белоруссией. Большинство дел расследуются по фактам «угрозы жизни и здоровью мигрантов» со стороны пограничников.

Ранее на границе Белоруссии и Латвии обнаружили избитого конголезца.

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