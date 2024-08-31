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На севере Украины произошли взрывы

Взрывы зафиксировали в украинском городе Сумы

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько взрывов произошли в городе Сумы, расположенном на севере Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Иная информация о ситуации в населенном пункте пока не уточняется.

По данным онлайн-карты, разработанной украинским министерством цифровой трансформации, в момент взрывов в двух регионах страны действовал режим воздушной тревоги. Речь идет о Сумской и Харьковской областях.

Днем 31 августа журналисты издания «Зеркало недели» рассказали о взрывах в городе Харькове. Дополнительные сведения о произошедшем не поступали.

Утром в тот же день несколько взрывов зафиксировали в столице Украины.

30 августа в городе Харькове произошло частичное отключение электроснабжения. Как сообщало издание «Страна.ua», перед этим в населенном пункте раздались звуки взрывов. При этом официальные лица никак не комментировали данную информацию.

До этого пресс-служба военной администрации Сумской области заявила о повреждении объекта промышленной инфраструктуры на территории региона. Сначала в строении произошел взрыв, после чего одно из его помещений охватил огонь.

Ранее украинские власти призвали жителей города Сумы не покидать свои дома из-за крупного пожара.

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