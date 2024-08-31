В СК расследуют дело о взятках при заключении контрактов с Минобороны РФ

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении четырех человек, которые, по версии СК, замешаны в коррупции при заключении контрактов с Минобороны РФ на ремонт корпусов клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. Об этом сообщил Telegram-канал Следкома.

Под уголовное производство попали три сотрудника военно-строительной компании — их подозревают в получении взятки, а также гендиректор частного застройщика, которого считают взяткодателем.

Следствие считает, что гендиректор привлеченной к исполнению контракта компании передавал заказчику с августа 2021 года по 8 февраля 2023-го взятку за согласование заявок на авансирование работ и общее покровительство.

Как писал «Коммерсантъ», фигурантами дела являются три сотрудника Регионального управления заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа (ЛенВо) Михаил Головков, Дмитрий Сюртуков и Сергей Горский. В качестве подрядчика выступала ППК «ВСК», в которой некоторое время работали Горский и Головков, субподрядчиком была компания «Капэнергострой СПб», гендиректором которой является Валерий Клепиков.

Всего при строительстве «Капэнергострой СПб» мог вывести порядка 150 млн рублей, сделав сотрудникам откат в размере 12 млн рублей.

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