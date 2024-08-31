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Жители российского города остались без света из-за яхты

Мэр Бердска Бурдин: яхта врезалась в опору ЛЭП

В Бердском заливе яхта врезалась в опору линий электропередачи, некоторые районы Бердска и Академгородка остались без света. Об этом рассказал мэр города Роман Бурдин в своем Telegram-канале.

Глава города рассказал, что яхта врезалась в опору линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВт. Бурдин также опубликовал видео очевидцев. На кадрах авторы рассказали, что мужчины плыли на паруснике и парус задел провода.

«Все попадало с искрами... Дым идет. Парус прямо сложился. Загорелось! Горит парус!», — сказал на видео свидетель происшествия.

В результате произошедшего в некоторых районах Бердска и Академгородка пропал свет. Бурдин пообещал, что специалисты в течение полутора часов устранят неполадки и электричество снова будет поступать местным жителям.

По словам главы города, все члены экипажа яхты живы. Бурдин назвал предварительной причиной произошедшего техническую неисправность.

До этого сообщалось, что в Воронеже из-за аварии на сетях отключена подача электроэнергии пользователям центра города. При этом велось переключение потребителей на резервные схемы подачи электроэнергии.

Ранее массовое отключение электроэнергии произошло в Приморье.

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