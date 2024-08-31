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Лечившаяся от алкоголизма россиянка сожгла рехаб, где ее не смогли избавить от зависимости

В Подмосковье сгорел реабилитационный центр, пожар устроила одна из пациенток

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Depositphotos

В Подмосковье женщина сожгла реабилитационный центр, где ее безуспешно пытались вылечить от алкогольной зависимости. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на решение Ногинского городского суда.

Как было установлено, рехаб в одной из деревень Богородского городского округа подожгла пациентка, отправленная туда на лечение своей дочерью. Девушка отдала за реабилитацию родственницы 45 тыс. рублей, но специалисты так и не смогли ей помочь.

В день благодарности, когда все 24 пациента собрались в общей комнате и по очереди благодарили сотрудников клиники, злоумышленница выбрала удобный момент и устроила пожар сначала в мужской спальне на втором этаже, а затем в комнате для женщин на третьем. В результате обошлось без жертв, всех людей вовремя вывели на улицу, а поджигательница скрылась, пока велась эвакуация.

Тем не менее личность вредительницы быстро установили. Подозреваемая призналась, что в день пожара курила электронные сигареты, но поджигать особняк якобы не хотела. В итоге женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно, кроме того, она заплатит владельцам клиники 280 тыс. рублей за ущерб.

Ранее пациенты подмосковного рехаба заявили, что их держали в заложниках.

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