Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турецкое СМИ обвинило США и Украину во взрывах на «Северных потоках»

Aydınlık: Взрывы на «Северных потоках» осуществили при помощи США и Украины

close
РИА Новости

Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» были произведены с ведома и при сотрудничестве США, Украины, а также Польши и Германии. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

«Диверсия с целью нейтрализации «Северного потока» не могла произойти без вмешательства могущественных государств», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что к этому выводу приходят все серьезные исследовательские институты и СМИ. Газета напомнила, что США с самого начала были против строительства трубопроводов, которые бы осуществляли перекачку российского газа за счет России. Более того, утверждает Aydınlık, Вашингтон навязывал свой собственный дорогой сланцевый газ европейским партнерам.

Также издание выразило мнение, что «Северный поток» был подорван с ведома и при сотрудничестве США, Украины, а также Польши и Германии.

Aydınlık среди прочего отметило, что в результате Германия и Запад «замерзли в зимние холода» и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам.

До этого стало известно, что Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Уточнялось, что Берлин 21 июня передал Варшаве ордер на арест некоего Владимира Ж., которого подозревают в теракте на газопроводах.

Сообщалось, что подозреваемый в диверсии на «Северных потоках» бежал из Польши на Украину на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

Ранее на Украине отвергли причастность Зеленского к взрывам на «Северных потоках».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами