Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» были произведены с ведома и при сотрудничестве США, Украины, а также Польши и Германии. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

«Диверсия с целью нейтрализации «Северного потока» не могла произойти без вмешательства могущественных государств», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что к этому выводу приходят все серьезные исследовательские институты и СМИ. Газета напомнила, что США с самого начала были против строительства трубопроводов, которые бы осуществляли перекачку российского газа за счет России. Более того, утверждает Aydınlık, Вашингтон навязывал свой собственный дорогой сланцевый газ европейским партнерам.

Также издание выразило мнение, что «Северный поток» был подорван с ведома и при сотрудничестве США, Украины, а также Польши и Германии.

Aydınlık среди прочего отметило, что в результате Германия и Запад «замерзли в зимние холода» и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам.

До этого стало известно, что Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Уточнялось, что Берлин 21 июня передал Варшаве ордер на арест некоего Владимира Ж., которого подозревают в теракте на газопроводах.

Сообщалось, что подозреваемый в диверсии на «Северных потоках» бежал из Польши на Украину на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

Ранее на Украине отвергли причастность Зеленского к взрывам на «Северных потоках».