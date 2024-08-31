Мужчину приговорили к шести месяцам заключения за насилие над собакой

Жителя Латвии приговорили к шести месяцам лишения свободы за жестокое обращение с животными, сообщает Delfi.

За совершенное в 2021 году преступление 50-летнего Виктора из села Вайнёде судили в Курземском районном суде. На заседание мужчину привезли в грязной одежде без документов, удостоверяющих личность. Известно, что мужчина не женат и не имеет детей, закончил всего шесть классов и перебивается случайными заработками. Он потерял родительскую квартиру и уже много лет живет в вагончике.

Три года назад житель Вайнёде решил удовлетворить сексуальные потребности с собакой по кличке Лацис, которую привязали к ангару, где хранилась сельскохозяйственная техника. Согласно материалам дела, мужчина совершил не менее одного полового акта, в результате чего животное спасти не удалось. Виктору назначили психиатрическую экспертизу, тогда стало ясно, что у обвиняемого имеются психические отклонения.

Мужчина признался в содеянном и заявил, что раскаивается. Как уточняется, в 2011 году он получил две судимости после того, как проник в дом к 73-летней соседке и избил ее.

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