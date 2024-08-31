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На «Авито» можно будет оценить транспортную доступность новостроек Москвы

«Авито» и столичный Дептранс подписали соглашение о взаимном сотрудничестве

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Пресс-служба «Авито»

До конца года в интерфейс «Авито Недвижимости» будет интегрирован сервис транспортной доступности новостроек Москвы «Узнай про ЖК». Для этого между платформой и подведомственной организации Департамента транспорта Москвы НИИ «МосТрансПроект» было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе компании.
Документ был подписан на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», которая проходит в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Стороны договорились о развитии цифровых сервисов транспортного комплекса Москвы и «Авито», обмене данными и экспертной информацией в сферах транспорта и недвижимости, а также реализации совместных проектов.

Подписи под соглашением поставили директор НИИ «МосТрансПроект» Владимир Титов и заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков.

Одним из ключевых направлений партнерства станет популяризация сервиса «Узнай про ЖК» среди пользователей «Авито».

НИИ «МосТрансПроект» развивает рейтинг транспортной доступности московских новостроек с 2023 года. Жилые комплексы сравнивают по 36 критериям для оценки географической доступности объекта и транспортной инфраструктуры застройщика.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем решения, которые сочетают лучшие разработки в области транспорта с социально значимыми услугами. Одним из таких проектов стал рейтинг новостроек «Узнай про ЖК», который помогает проверить транспортную доступность нового дома перед покупкой недвижимости в столице. Это также мотивирует застройщиков создавать жилые комплексы с удобной транспортной инфраструктурой», — комментирует заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам управляющего директора «Авито» Влада Федулова, каждый месяц на платформе размещается более 70 тыс. объявлений о продаже квартир в новостройках Москвы.

«Мы внимательно проверяем каждого застройщика, собираем сведения о жилых комплексах и публикуем эту информацию на платформе. Из наших исследований мы знаем, что большинство покупателей новостроек выбирают жилье для жизни, и кроме надежности продавца решающим фактором при покупке выступает удобство передвижения после переезда», — рассказал он.

Влад Федулов отметил, что благодаря партнерству с Дептрансом пользователи «Авито» смогут оценить транспортную доступность новостройки прямо на платформе с опорой на независимый и авторитетный рейтинг.

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