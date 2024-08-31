Депутат заявил о росте популярности российских видеохостингов

Российские видеохостинги активно развиваются, аудитория площадок «VK Видео» и Rutube уже огромная и продолжает расти, заявил журналистам член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам парламентария, на отечественных площадках россияне могут найти много полезной и интересной информации, «выбор контента на них огромен».

«Если вы блогер, тогда на наших платформах вы сможете монетизировать свой контент и найти новых подписчиков. При этом вам не стоит бояться внезапной блокировки. Это не YouTube, который предвзято относится к российским СМИ, госучреждением, блогерам и музыкантам», — добавил Антон Немкин.

Он уточнил, что для рекламодателя «VK Видео» и Rutube являются прекрасными возможностями найти своего покупателя.

С позицией депутата согласился первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Активное развитие — это про наши онлайн-платформы. Они не стоят на месте, а увеличивают мощности, создают интересные функции, расширяют свои библиотеки контента. В целом делают все, чтобы российский пользователь был доволен», — заявил член ОП РФ.

По мнению общественного деятеля, развитие отечественных площадок – «хороший повод забыть про русофобский YouTube».

«Ведь зачем подвергать себя и своих детей опасностям на YouTube? Не стоит. Тем более, когда у нас есть отечественные аналоги американского видеохостинга», — отметил он.

Ранее сообщалось, что «VK Видео» начал догонять YouTube по популярности в России.

Также стало известно, что из-за роста числа пользователей Rutube увеличил мощности на 30% за август, к концу года планируется увеличение еще в два раза.