На западе Украины водителя автобуса сняли с рейса и забрали в армию

В Ивано-Франковской области Украины полиция вместе с сотрудниками военкомата забрали водителя туристического автобуса, везшего около 50 человек из Полтавской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Инцидент произошел возле города Яремче. Автобус остановился недалеко от заправки, и пока пассажиры выходили из него в туалет, подъехали представители полиции и местного Территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).

«Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в машину и забрали. Все люди остались на улице», — рассказала одна из туристок.

По ее словам, в автобусе находился 14-летний сын водителя, который в итоге остался один, поскольку отца забрали в армию. По телефону удалось лишь выяснить, что задержанного водителя доставили в Ивано-Франковск и сразу отправили на военно-врачебную комиссию.

Обратно в Полтаву туристов повезет второй водитель, которого по неназванным причинам не забрали.

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