«Шок и испуг»: гостья рассказала о пострадавших от обстрела свадебного автобуса в Щелкове

Мужчины, напавшие на свадебный микроавтобус в подмосковном Щелкове, намеренно «развлекались», подрезая автомобили. Об этом «Газете.Ru» сообщила Марина — тетя невесты, которая вместе с молодым мужем и гостями находилась в автобусе. Женщина рассказала, что узнала о конфликте уже в ресторане, когда туда приехали молодожены.

«Я была за рулем своего автомобиля, ехала по другой дороге со старшим братом и другими гостями. Подъехали к ресторану — там все плачут. И невеста, и мать невесты… Оказалось, что основные машины ехали по другой дороге, где хулиганы развлекались подрезанием авто. Сначала это был самосвал, а потом наши машины. Вся информация в следственном комитете Щелково, и я очень надеюсь, что это не спустят на тормозах, так как есть пострадавшие и вообще хочется в своей стране жить спокойно», — объяснила Марина.

Она добавила, что из-за нападения на автобус пострадали дети. Сейчас они находятся в шоке.

«В основном пострадали дети, они сидели у окон. Вроде неплохо сейчас (состояние здоровья. — «Газета.Ru»), но шок и испуг, думаю, пройдут нескоро. Да и как все это объяснить ребенку? Какие-то дядьки с пистолетами с дубинками нападают на автобус», — заключила она.

В пятницу, 30 августа четверо мужчин на внедорожнике Infiniti напали на свадебный микроавтобус в Щелкове. Они заявили, что автобус их подрезал. Злоумышленники разбили окно машины, обстреляли ее и попытались достать людей из салона.

Позднее нападавшие были задержаны — сразу после инцидента они направились в кальянную. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Газета.Ru» выяснила, что автомобиле Infiniti, на котором передвигались задержанные, числится более 1730 штрафов.

Ранее сообщалось, что в Москве дагестанец избил таксиста, не желая платить за проезд.