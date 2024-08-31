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Стали известны подробности о пассажирах Ми-8, пропавшего на Камчатке

ТАСС: пассажиры исчезнувшего Ми-8 не являются участниками форума «Экосистема»

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Игорь Онучин/РИА «Новости»

Пассажиры вертолета Ми-8, исчезнувшего в Камчатском крае, не являются участниками форума «Экосистема. Заповедный край». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» состоялся в регионе в период с 19 по 25 августа. На следующий день после его завершения в Камчатском крае стартовал Всероссийский слет юных натуралистов «Движения Первых», который продлится до 1 сентября.

«Это не наш вертолет, не наши участники, гости и эксперты», — заявил источник агентства.

31 августа в Камчатском крае пропал Ми-8, который следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Изначально сообщалось, что на борту воздушного судна находились только трое членов экипажа. Однако позже в пресс-службе Росавиации опровергли эту информацию и рассказали, что также в вертолете находились 19 пассажиров.

В настоящее время на месте исчезновения воздушного судна проводится поисковая операция. По словам губернатора региона Владимира Солодова, из-за неблагоприятной погоды облет местности на вертолете не дал результата. Поэтому теперь территорию обследует наземная группировка спасателей.

Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело.

Ранее в сети опубликовали список из 20 находившихся на борту пропавшего Ми-8 людей.

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