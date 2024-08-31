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Школа в Нижнем Тагиле решила не пускать родителей на линейку 1 сентября

В Нижнем Тагиле руководство 32-й школы решило не пускать родителей на линейку

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Руководство школы №32 в Нижнем Тагиле приняло решение не допускать родителей на линейку в честь Дня знаний, которая будет проходить во дворе учебного заведения. Об этом рассказали в группе «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«После установки ограждения территории школы площадка для проведения торжественных мероприятий способна вместить меньшее количество участников, чем это было ранее. <...> Просим отнестись с пониманием к ситуации и наблюдать за проведением линейки, находясь за ограждением», — говорится в сообщении, которое администрация школы разослала родителям учеников.

Отмечается, что родители связались с городским управлением образования, в котором им объяснили, что решение об ограничительных мерах на уровне населенного пункта не принималось, и не пускать взрослых на линейку распорядилось именно школьное руководство.

Фотографа на линейку тоже не пустят. При этом в администрации учебного заведения заверили родителей, что предоставят родителям фото- и видеоматериалы с мероприятия.

30 августа в МВД рассказали, что в образовательных учреждениях на территории РФ усилили меры безопасности в преддверии начала нового учебного года. Для проведения торжественных линеек в школах планируется привлечь более 100 тыс. правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в школах Москвы изменят формат линеек к 1 сентября.

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