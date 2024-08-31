Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ сообщила о задержании в Адыгее вербовщика террористов

ФСБ: задержан мужчина, вербовавший жителей Майкопа в террористы

close
РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала члена международной террористической организации, который, как утверждается, вербовал жителей Адыгеи в ряды террористов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, который осуществлял вербовку рекрутов в интересах террористических формирований», — говорится в заявлении силового ведомства.

Сотрудники спецслужбы заявили, что задержанный являлся последователем идеологии международной террористической организации, установил контакт с их представителями и присягнул на верность главарю. По указанию МТО россиянин склонял жителей Майкопа к нападению на правоохранителей и последующему выезду в лагеря террористов в одной из стран Центральной Азии, рассказали в ФСБ.

Там добавили, что при обыске у задержанного изъяли средства связи с перепиской и видеозапись его клятвы на верность террористической организации.

Следствие завело дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической), мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

5 августа в Тюмени задержали двух религиозных деятелей, завербовавших и отправивших к террористам в Сирию 19 российских граждан.

Ранее в ФСБ сообщили о выявлении более 90 подпольных оружейных мастерских в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами