ФСБ сообщила о задержании в Адыгее вербовщика террористов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала члена международной террористической организации, который, как утверждается, вербовал жителей Адыгеи в ряды террористов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, который осуществлял вербовку рекрутов в интересах террористических формирований», — говорится в заявлении силового ведомства.

Сотрудники спецслужбы заявили, что задержанный являлся последователем идеологии международной террористической организации, установил контакт с их представителями и присягнул на верность главарю. По указанию МТО россиянин склонял жителей Майкопа к нападению на правоохранителей и последующему выезду в лагеря террористов в одной из стран Центральной Азии, рассказали в ФСБ.

Там добавили, что при обыске у задержанного изъяли средства связи с перепиской и видеозапись его клятвы на верность террористической организации.

Следствие завело дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической), мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

5 августа в Тюмени задержали двух религиозных деятелей, завербовавших и отправивших к террористам в Сирию 19 российских граждан.

Ранее в ФСБ сообщили о выявлении более 90 подпольных оружейных мастерских в России.