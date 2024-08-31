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Авиация не может подобраться к району поисков вертолета на Камчатке

Mash: авиация не может подобраться к району поисков Ми-8 на Камчатке

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Дмитрий Ворошилов/РИА Новости

Авиация не может подобраться к району поисков пропавшего вертолета Ми-8 на Камчатке на фоне сильного тумана и плохой видимости. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Также канал написал, что вертолетная экскурсия на вулкан Вачкажец стоила 20 тысяч рублей. Группу собирал местный экстремал Кирилл Серегин, который вместе ними полетел на пропавшем воздушном судне.

Экскурсию изначально планировали провести на 1 сентября, но позже Серегин предупредил желающих, что в воскресенье будет нелетная погода и предложил отправиться 31 августа.

Вертолет, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района, перестал выходить на связь 31 августа. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушное судно перелетало с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, для этого был направлен другой вертолет Ми-8.

В Росавиации поясняли, что на борту пропавшего Ми-8 находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Telegram-канал 112 позже опубликовал список с именами людей на борту.

Ранее легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии.

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