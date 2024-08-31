В Свердловской области мужчины опоили школьницу и почти сутки ее насиловали

В Алапаевске (Свердловская область) компания мужчин около 17 часов удерживала в доме 15-летнюю школьницу и издевалась над ней. Об этом пишет kp.ru.

Все произошло вечером 23 января, когда пострадавшая должна была встретиться с молодым человеком, с которым познакомилась в интернете. Им оказался 29-летний Александр Б., уже судимый за угон и кражу. Мужчина встретил девушку у дома на машине и предложил ей покататься. Ее мать говорит, что дочка «никогда не видела от людей плохого», поэтому и согласилась на это. Затем в автомобиль подсел Никита Б., он предложил юной пассажирке выбрать шоколадку в магазине, а когда она вернулась, мужчины увезли ее в частный дом на улице Володарского. Злоумышленники силой затащили ее внутрь, после чего Никита стал настойчиво предлагать ей выпить. После отказа мужчина стал угрожать гостье и «силой вливать в нее пиво», потерпевшая попросила воды, а затем потеряла сознание. Ей что-то подмешали, уверена мать школьницы.

На следующее утро она проснулась голой в том же доме рядом с тремя мужчинами, один из которых был ей незнаком, им оказался Александр Ш. Он, по словам потерпевшей, изнасиловал ее несколько раз. Также над девушкой надругался Александр Б. Она вспоминает, что кошмар продолжался в течение нескольких часов, когда компании стало известно, что школьницу уже ищут, мужчины заставили ее связаться с матерью и назвать ложный адрес. В итоге пленницу все же отпустили, но пригрозили, что «сделают из нее инвалида, если она кому-то расскажет о произошедшем.

Несмотря на то, что пострадавшая сразу же отправилась в полицию с матерью и прошла полиграф, местный следователь показаниям девочки не поверил и отказал в возбуждении уголовного дела. Зато пострадавшую поставили на учет в ПДН, а ее мать оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Адвокат семьи обратился к депутату Госдумы Андрею Альшевских, после чего ситуация поменялась.

В итоге уголовные дела на Александра Ш. и Александра Б. завели только 14 августа, их подозревают в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетней, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Никита Б., в доме которого удерживали девочку, проходит по делу как свидетель. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области комментировать ход дела не стали.

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