В Забайкалье пьяный мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы съездить за алкоголем

В Забайкальском крае мужчина совершил угон спецтранспорта, чтобы добыть алкоголь, сообщает пресс-служба Каларского районного суда.

Как было доказано следствием, 26-летний мужчина совершил преступление в мае этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Когда запасы спиртного кончились, он решил добраться до магазина на машине скорой помощи, зашел в гараж ГУЗ «Каларская ЦРБ» и угнал специализированный автомобиль.

Угонщика поймали, им оказался ранее судимый житель Акшинского района, который сейчас трудоустроен и проживает в Каларском округе. Приговор по делу пока не вынесен, обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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