Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ингушском рехабе нашли взрывчатку

РЕН ТВ: в центре реабилитации от наркотической зависимости в Ингушетии нашли СВУ

close
Светлана Шевченко/РИА Новости

В Ингушетии в рехабе (центр реабилитации, где работают наркологи) нашли самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

По данным журналистов, в полицию прибыли два местных жителя, которые рассказали, что их в течение нескольких недель незаконно удерживали для излечения от наркозависимости, но они сломали решетки и сбежали.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили взрывчатку. Сейчас на месте работают взрывотехники.

Утром 28 августа ФСБ сообщила о задержании шести подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии. По данным правоохранителей, задержанные уже признались в подготовке терактов. Все они были местными жителями, гражданами РФ. По данным силового ведомства, они готовили нападение на правоохранителей и религиозные объекты, в том числе на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже.

Ранее в Хабаровском крае задержали мужчину, вербовавшего иностранцев в террористы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами