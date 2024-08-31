В ингушском рехабе нашли взрывчатку

В Ингушетии в рехабе (центр реабилитации, где работают наркологи) нашли самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

По данным журналистов, в полицию прибыли два местных жителя, которые рассказали, что их в течение нескольких недель незаконно удерживали для излечения от наркозависимости, но они сломали решетки и сбежали.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили взрывчатку. Сейчас на месте работают взрывотехники.

Утром 28 августа ФСБ сообщила о задержании шести подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии. По данным правоохранителей, задержанные уже признались в подготовке терактов. Все они были местными жителями, гражданами РФ. По данным силового ведомства, они готовили нападение на правоохранителей и религиозные объекты, в том числе на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже.

Ранее в Хабаровском крае задержали мужчину, вербовавшего иностранцев в террористы.