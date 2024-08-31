Россиянку со сломанной ногой не посадили на обратный рейс и бросили в турецком аэропорту

Россиянку со сломанной в Турции ногой не посадили на обратный рейс и оставили в аэропорту Антальи. Об этом изданию 164.ru рассказали пассажиры из России, оказавшиеся рядом с пострадавшей.

Туристка Татьяна из Саратовской области летала отдыхать с сыном Юрием и внуком, но в последний день отпуска сломала ногу, поскользнувшись на только что вымытом полу. Женщине сделали срочную операцию и поставили штифт, при этом все расходы, по словам Юрия, легли на страховую компанию.

«Это полностью страховой случай. Путем длительных переговоров мы отстояли свои права: страховая компания согласилась с тем, что все расходы, включая транспортировку до России, за их счет. Наша путевка истекла, и мы договорились: мы с сыном улетаем одним рейсом, а на следующий день в сопровождении медперсонала маму доставляют до аэропорта. Оттуда — рейсом до Самары, где будем ее встречать», — говорит сын Татьяны Юрьевны.

Он уже приехал в самарский аэропорт, когда мама позвонила ему и рассказала, что ее не пустили в самолет. Оказалось, что командир воздушного судна отказал женщине в перелете, увидев конструкцию из стульев, которую соорудили в аэропорту для перевозки пассажирки с гипсом. Места, выкупленные страховой компанией, пострадавшей не подошли, так как ее нога оставалась в проходе, а спинки кресел не откидывались.

«Маму вывезли из самолета и бросили в зале ожидания. Дали подушку под голову. Никаких медицинских работников рядом не оказалось. Я звоню в страховую, мне говорят: лимит страховки исчерпан, остальное за ваш счет. Трясу туроператора и попутно звоню в МИД России — они приняли от меня информацию. Тем временем маме становится плохо, кое-как через туроператора мы вызвали скорую, ее за собственные средства отвезли в ближайшую клинику», — объясняет Юрий.

В итоге ему перезвонили из российского консульства в Турции и пообещали помочь. Самолет, на который собираются посадить россиянку, должен приземлиться сегодня вечером в московском аэропорту.

Ранее впавшую в кому российскую туристку не отпускали из турецкой больницы из-за долга.