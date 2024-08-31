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Семья из Белгорода рассказала, как спаслась от обстрелов ВСУ

Супруги из Белгорода рассказали, как дважды спаслись от обстрелов ВСУ

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Телеграм-канал «SHOT»

Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца выжила в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), накануне муж с женой находились в доме, когда обломок снаряда попал в их дом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, дом Галины и Владимира в Белгородской области пострадал еще в мае в результате атаки украинских войск. Семья осталась цела.

Супруги наняли строителей, чтобы восстановить жилье, но накануне, 30 августа, обломок украинского снаряда попал в мансарду дома. Повреждены прихожая, спальня и крыша, сгорели игрушки внучек. Семья не пострадала. Сейчас супруги ликвидируют последствия.

Число пострадавших мирных жителей при ударе по Белгороду достигло 46 человек, среди них семь несовершеннолетних. В больницах сейчас лечатся 37 человек, двоих из них готовят к перевозке в Москву. Возбуждено уголовное дело в связи с вражеской атакой по статье «Теракт».

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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