Семья из Белгорода рассказала, как спаслась от обстрелов ВСУ

Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца выжила в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), накануне муж с женой находились в доме, когда обломок снаряда попал в их дом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, дом Галины и Владимира в Белгородской области пострадал еще в мае в результате атаки украинских войск. Семья осталась цела.

Супруги наняли строителей, чтобы восстановить жилье, но накануне, 30 августа, обломок украинского снаряда попал в мансарду дома. Повреждены прихожая, спальня и крыша, сгорели игрушки внучек. Семья не пострадала. Сейчас супруги ликвидируют последствия.

Число пострадавших мирных жителей при ударе по Белгороду достигло 46 человек, среди них семь несовершеннолетних. В больницах сейчас лечатся 37 человек, двоих из них готовят к перевозке в Москву. Возбуждено уголовное дело в связи с вражеской атакой по статье «Теракт».

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.