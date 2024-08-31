Появился список людей с пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8

На борту пропавшего в районе аэропорта Николаевка рядом с вулканом Вачкажнец на Камчатке вертолета Ми-8 находились 20 человек. Список с именами опубликовал Telegram-канал 112.

В списке фигурируют капитан воздушного судна Денис Блещик, а также Михаил Репинов (по другим данным — Репников), Наталья Демчук, Кирилл Серегин, Максим Степанов, Ирина Ососкова, Максим Левкин, Арсений Замятин, Анна Пальора, Михаил Ширкикин, Юлия Репникова, Татьяна Бузякова, Александр Никулин, Евгения Никулина, Ольга Янгубаева, Полина Замятина, Юлия Кисельникова, Анна Пахомова, Надежда Гординская и Людмила Фурсова.

При этом в Росавиации ранее заявляли, что на борту пропавшего Ми-8 находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.

Вертолет, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района, перестал выходить на связь 31 августа. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, для этого был направлен другой вертолет Ми-8.

В СК заявили, что следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее стало известно, что мешает поиску вертолета Ми-8 на Камчатке.