Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия предоставила убежище сотням граждан недружественных стран

МВД: Россия предоставила 400 гражданам недружественных стран временное убежище

close
Максим Блинов/РИА Новости

Российские власти предоставили временное убежище более 400 гражданам недружественных государств, которые сделали выбор в пользу культурных ценностей РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

«В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам. Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады», — уточнили в МВД.

19 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий выдачу разрешения на временное пребывание иностранцам, не согласным с идеологическим курсом властей своих стран.

Согласно тексту указа, однократные визы будут предоставлять гражданам стран, власти которых проводят политику по навязыванию «деструктивных неолиберальных идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Перечень таких государств будет утвержден правительством РФ по представлению МИД России.

Ранее Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами