Россия предоставила убежище сотням граждан недружественных стран

Российские власти предоставили временное убежище более 400 гражданам недружественных государств, которые сделали выбор в пользу культурных ценностей РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

«В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам. Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады», — уточнили в МВД.

19 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий выдачу разрешения на временное пребывание иностранцам, не согласным с идеологическим курсом властей своих стран.

Согласно тексту указа, однократные визы будут предоставлять гражданам стран, власти которых проводят политику по навязыванию «деструктивных неолиберальных идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Перечень таких государств будет утвержден правительством РФ по представлению МИД России.

Ранее Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности.