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Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили статью

РИА Новости: следствие возбудило новое дело о покушении на Симоньян и Собчак

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Global Look Press/РИА Новости

Следствие возбудило новое дело против фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на следственные материалы.

По данным журналистов, трем фигурантам предъявили обвинения «в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5», то есть в причастности к деятельности террористической организации. Отмечается, что расследование этого дела было завершено, а подозреваемым предъявлены обвинения в окончательной редакции.

В июле 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак, которые, как утверждается, готовили украинские спецслужбы. Силовики задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают журналисты. Часть подозреваемых задержали в Москве, остальных — в Рязанской области. Некоторым из задержанных еще не исполнилось 18 лет. Среди фигурантов дела была 16-летняя школьница.

В июле 2024 года восьмиклассник, студент и монтажник стали новыми фигурантами дела о покушении на журналисток. Как сообщил источник «Осторожно, новости», в СК связали задержание троих человек с деятельностью «Параграфа-88». Сотрудники правоохранительных органов задержали их еще в мае, тогда подозреваемым вменяли лишь хулиганство.

27 августа РИА Новости сообщило, что несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак частично признали вину.

Ранее следователи провели несколько экспертиз по делу о покушении на Симоньян и Собчак.

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