Суд оштрафовал экс-депутата Анастасию Брюханову

Хорошевский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшего муниципального депутата Москвы от партии «Яблоко» Анастасию Брюханову. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Экс-парламентарий оштрафована из-за участия в деятельности «иностранной или международной организации», деятельность которой признана нежелательной на территории России.

В декабре прошлого года Брюханова была объявлена в международный розыск по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. В настоящее время она проживает за границей.

До этого стало известно, что столичный суд оштрафовал бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину (признана в РФ СМИ-агентом) на 40 тысяч рублей по статье о нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.