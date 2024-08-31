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Суд оштрафовал экс-депутата Анастасию Брюханову

Суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей экс-депутата Анастасию Брюханову

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Хорошевский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшего муниципального депутата Москвы от партии «Яблоко» Анастасию Брюханову. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Экс-парламентарий оштрафована из-за участия в деятельности «иностранной или международной организации», деятельность которой признана нежелательной на территории России.

В декабре прошлого года Брюханова была объявлена в международный розыск по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. В настоящее время она проживает за границей.

До этого стало известно, что столичный суд оштрафовал бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину (признана в РФ СМИ-агентом) на 40 тысяч рублей по статье о нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.

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