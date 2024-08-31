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Стало известно, что мешает поиску вертолета Ми-8 на Камчатке

ТАСС: поиск вертолета Ми-8 на Камчатке осложнен низкой видимостью из-за тумана

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Дмитрий Ворошилов/РИА Новости

В Камчатгидромете рассказали ТАСС, что в районе аэропорта Николаевка рядом с вулканом Вачкажнец на Камчатке, где потеряна связь с вертолетом Ми-8, отмечается низкая видимость.

«В районе аэропорта Николаевка ветер слабый, моросящие осадки, низкая дальность видимости из-за тумана. Ночью начнутся осадки, юго-восточный ветер усилится», — рассказали специалисты.

Синоптики добавили, что утром из-за Охотоморского циклона погода еще более ухудшится.

31 августа в Камчатском крае пропал вертолет Ми-8, который направлялся в поселок Николаевка Елизовского района Камчатского края. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, для этого был направлен другой вертолет Ми-8.

По данным Росавиации, на борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.

В СК заявили, что следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии.

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