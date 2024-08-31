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Под Калининградом задержали фермера, который тушил сигареты о восьмилетнего мальчика

В Калининградской области задержали фермера за издевательства над сыном соседей

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Калининградской области задержали фермера, виновного в нападении на ребенка. Об этом сообщает Следком.

Уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего возбудили в отношении двух жителей Неманского района. По версии следствия, 50-летний фермер и его 62-летний работник вечером 7 августа встретили восьмилетнего сына соседей и удерживали его некоторое время, угрожая физическим устранением.

«В настоящее время 50-летний фигурант задержан. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение второго мужчины устанавливается», — говорится в сообщении СК.

Издание «Клопс» пишет, что к настоящему времени задержаны уже оба подозреваемых. В их отношении возбуждено еще одно уголовное дело об угрозе причинением тяжкого вреда здоровью.

Накануне Telegram-канал Amber Mash сообщал, что инцидент произошел в поселке Маломожайское. По данным источника, двое мужчин подошли к семилетнему мальчику, который в тот момент был один. Его схватили, скрутили руки и потушили о него сигареты, после чего стали угрожать. Сообщается, что у одного из нападавших конфликт с матерью мальчика. Он предполагает, что пострадавший имеет отношение к ситуации с насилием над его сыном.

Ранее в Волгограде отец и мачеха тушили о ребенка сигареты.

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