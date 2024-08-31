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Политолог отметил прагматичность врио губернатора Самарской области Федорищева

Политолог Минченко: Самарская область имеет большой промышленный потенциал

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Александр Казаков/РИА Новости

Инвестиционные проекты, которые реализуются в Самарской области, стали ключевой темой обсуждения на рабочей встрече президента России Владимира Путина с врио губернатора региона Вячеславом Федорищевым. На это в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Владимир Путин начал встречу с обсуждения инвестиционной активности региона, которая является основой социально-экономического развития области. И Вячеслав Федорищев подробно об этом рассказал, учитывая, что Самарская область имеет огромный промышленный и транспортный потенциал», — отметил политолог.

Евгений Минченко напомнил, что недавно была запущена дорога в обход Тольятти, в результате чего резко выросла скорость коммуникаций.

Также политолог указал на то, что, заняв свой пост, Вячеслав Федорищев провел аудит регионального бюджета, что помогло увеличить его доходную часть.

«Опыт Федорищева как члена команды экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который ныне является помощником президента, пригодился в Самарской области с финансовой точки зрения. Потому что Федорищев достаточно быстро нашел в бюджете области дополнительные резервы — речь идет о нескольких миллиардах», — констатировал Минченко.

Он уточнил, что выявленные во время аудита средства пошли на транспортные проекты, обновление парка общественного транспорта в Самаре.

«В целом можно сказать, что Федорищев — с одной стороны прагматичный руководитель, а с другой довольно открытый, учитывая, что диалог с жителями региона, быстрое реагирование на запросы населения, стали его главными инструментами в выстраивании губернаторской программы», — подытожил эксперт.

30 августа президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Федорищев рассказал главе государства о реализации порядка 30 инвестпроектов на сумму более 240 млрд рублей. Также в ходе встречи были затронуты тему работы с госкомпаниями, частными компаниями и малым бизнесом.

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