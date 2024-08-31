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Связь с пропавшим на Камчатке вертолетом Ми-8 оборвалась в районе вулкана

СК: связь с пропавшим вертолетом Ми-8 оборвалась в районе вулкана Вачкажец

Связь с вертолетом Ми-8 потеряли в районе вулкана Вачкажец. Об этом сообщили Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве пояснили, что следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В Росавиации отмечали, что на борту пропавшего вертолета авиакомпании «Витязь-Аэро» было 19 туристов и три члена экипажа.

По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушное судно перелетало с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово.

Вертолет до сих пор не нашли. На его поиски вылетел другой вертолет Ми-8, заключил Кореняко.

Накануне под Красноярском экстренно сел легкомоторный самолет. Инцидент произошел около аэродрома Кузнецово. Как утверждают источники канала, у Аэропракта A-22 отказал двигатель, в связи с чем он совершил вынужденную посадку вне полосы. Пострадавших нет.

Ранее легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии.

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