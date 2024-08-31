Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти двухлетний ребенок захлебнулся в ванной, оставшись без присмотра матери

«78.ru»: в Ленобласти двухлетний ребенок захлебнулся в ванной

close
Mariaprovector/Shutterstock/FOTODOM

В Приозерском районе Ленинградской области маленький ребенок принимал ванну один и захлебнулся, спасти его не удалось. Об этом сообщает «78.ru».

В экстренные службы обратилась мать двухлетнего мальчика. Женщина рассказала, что ребенок принимал ванну. Она отошла на несколько минут, вернувшись, обнаружила сына без сознания. Женщина вынесла мальчика в комнату, пыталась оказать ему первую помощь и позвонила в полицию. Спасти пострадавшего медики не смогли.

По данным правоохранителей, мать ребенка путалась в показаниях и выдвигала разные версии, которые побудили ее выйти из квартиры и оставить сына одного. Это заставило полицейских рассмотреть версию о непосредственной причастности женщины к произошедшему.

Известно, что семья уже попадала в поле зрения правоохранителей и состояла на профилактическом учете. Возбуждено уголовное дело. Мать мальчика задержана.

До этого сообщалось, что на Алтае следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с малолетним ребенком: мальчик упал в каркасный бассейн во дворе частного дома. Трехлетний мальчик находился на лестнице бассейна, в котором купались его сестры. За детьми присматривала мать. В какой-то момент женщина отвлеклась на телефонный звонок и отошла от бассейна, после чего услышала крик дочерей и обнаружила сына на дне бассейна. Женщина немедленно вызвала скорую помощь, несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее ребенок захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мать выносила мусор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами