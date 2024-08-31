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Пожар в здании на западе Москвы достиг площади в тысячу «квадратов»

МЧС: площадь пожара на Бережковской набережной составила 1 тыс. кв. метров

Пожар на втором этаже трехэтажного административного здания на Бережковской набережной в Москве распространился на площади 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, на месте работают 110 специалистов и 35 единиц техники.

Накануне на севере Москвы десять человек самостоятельно эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии из-за задымления на третьем этаже. Причиной стал технический процесс горения ученической печи. В результате инцидента никто не пострадал.

29 августа на юго-востоке Москвы загорелась двухкомнатная квартира в многоэтажном доме на улице Привольной (Жулебино). Очевидцы поделились видео пожара, на котором видно, как на соседние этажи падали обломки горящего карниза и окон. Позже сотрудникам МЧС удалось ликвидировать горение.

Ранее в подмосковном городе Лобне при пожаре в жилом доме пострадали люди.

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