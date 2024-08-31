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Стало известно о числе людей на борту пропавшего на Камчатке вертолета

Росавиация: на борту пропавшего на Камчатке Ми-8 могли находиться 19 туристов

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«Вертолеты России»

На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» могли находиться 19 туристов. Об этом сообщили в Росавиации.

Помимо туристов, на борту было три члена экипажа, отметили в ведомстве.

По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушное судно перелетало с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово.

Сам вертолет до сих пор не нашли. На его поиски вылетел другой вертолет Ми-8, заключил Кореняко.

Накануне под Красноярском экстренно сел легкомоторный самолет. Инцидент произошел около аэродрома Кузнецово. Как утверждают источники канала, у Аэропракта A-22 отказал двигатель, в связи с чем он совершил вынужденную посадку вне полосы. Пострадавших нет.

До этого, приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G. По информации журналистов, на борту самолета находились два человека — Сергей Федоров и Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

Ранее легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии.

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