В Пермском крае задержан бывший боец ЧВК «Вагнер» за расправу над девушкой и ее дочерью

В Пермском крае задержали экс-бойца ЧВК «Вагнер», которого подозревают в убийстве 27-летней женщины и ее шестилетней дочки. Ранее он скрылся от следствия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

27-летний мужчина был задержан утром 31 августа возле дома своих родителей, он был доставлен на допрос в военную полицию. Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» подозревают в том, что он мог расправиться со своей бывшей девушкой и ее дочерью.

Женщину и ребенка нашли задушенными вечером 29 августа. Известно, что в феврале 2023 года бывший военный был приговорен к 20 годам колонии за изнасилование и убийство молодой медсестры в Чусовом, однако он не отсидел и года от своего срока. Россиянин вступил в ЧВК «Вагнер», уехал на СВО и спустя некоторое время вернулся на родину с ранением. 13 сентября он должен был снова отправиться зону боевых действий.

До этого сообщалось, что россиянин обезглавил инвалида, совратил подростка и ушел на СВО, не дожидаясь приговора. Вместе с сообщником он заманил мужчину с инвалидностью в безлюдное место, где избил его, спустя пару дней приятели вернулись на место и отрубили уже мертвому мужчине голову. В июле 2023 года россиянина обвинили в совращении подростка.

Ранее убивший мать пятерых детей уралец отправился на СВО.