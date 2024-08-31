В Камчатском крае пропал вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 пропал в Камчатском крае при выполнении полета. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. На его борту находились три человека, при этом все они являются членами экипажа.

«В назначенное время в пункте назначения [вертолет] не приземлился, на связь не выходит», — рассказал источник.

Он добавил, что в связи с пропажей воздушного судна сотрудники экстренных служб начали его поиски.

30 августа в Красноярском крае экстренно сел легкомоторный самолет. Инцидент произошел в районе аэродрома Кузнецово.

Как сообщал Telegram-канал «Проспект мира», у воздушного судна отказал двигатель. В результате ЧП никто из находившихся на борту людей не пострадал.

24 августа пассажирский самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в районе поселка Солнечный в Якутии. В региональном управлении МЧС РФ рассказали, что причиной стал отказ двигателя.

Всего на борту воздушного судна находились 11 человек. Никто из них не пострадал.

Ранее в Приморском крае потерпел крушение легкомоторный самолет.