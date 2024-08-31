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В Турции произошло вооруженное нападение на больницу

TRT Haber: в Стамбуле произошло вооруженное нападение на больницу

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İHA

В Стамбуле на отделение неотложной помощи больницы произошло вооруженное нападение, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Пять человек были ранены в результате вооруженного нападения человека или людей, личность которых пока не установлена, в отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер», — сообщили журналисты.

По данным телеканала, здание больницы и машина скорой помощи получили повреждения.

Среди пострадавших есть полицейский, сотрудники жандармерии и частной охраны, а также два гражданских лица. Их жизни ничего не угрожает.

Автомобиль, на котором было совершено нападение, позже нашли брошенным.

До этого мужчина в маске с нацистской символикой совершил нападение на мечеть Эскишехир-Тепебаши в Турции. В результате нападения пострадали восемь человек, одного из них спасти не удалось.

Ранее в Германии женщина с ножом напала в автобусе на людей.

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