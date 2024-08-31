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В горах Сочи заблудились подростки на велосипедах

В Сочи нашли подростков, заблудившихся в горах на велосипедах

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Телеграм-канал «ЮРПСО МЧС России»

В Красной Поляне спасатели нашли двух подростков, которые поехали в лес кататься на велосипедах и не смогли найти дорогу домой. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в Telegram-канале.

Двое подростков катались на велосипедах ночью в районе хребта Ачишхо и не смогли найти дорогу домой. Школьники не растерялись и позвонили в экстренные службы, объяснив спасателям свое местонахождение.

Сотрудники Южного регионального ПСО МЧС России достаточно быстро обнаружили детей, вывели их к служебному автомобилю и вместе с велосипедами доставили в поселок Красная Поляна. Там юных сочинцев передали родственникам.

До этого сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии успешно завершились поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Школьник ушел в лес за ягодами в Белорецком районе и домой не вернулся. Родственники подростка обратились в экстренные службы, мальчика искали волонтеры, полиция и спасатели. Пропавшего обнаружили на следующее утро, мальчик провел ночь в заброшенной постройке в лесу. Подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее шестилетний ребенок пять дней выживал в лесу, питаясь ягодами.

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