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На западе Москвы загорелось административное здание

МЧС сообщило о тушении пожара в административном здании на западе Москвы

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пожар произошел в административном здании на западе Москвы. Об этом сообщает МЧС Москвы в своем Telegram-канале.

«На западе столицы возгорание произошло в трехэтажном административном здании», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Накануне на севере Москвы 10 человек самостоятельно эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии из-за задымления на третьем этаже. Причиной стал технический процесс горения ученической печи. В результате инцидента никто не пострадал.

29 августа на юго-востоке Москвы загорелась двухкомнатная квартира в многоэтажном доме на улице Привольной (Жулебино). Очевидцы делились видео пожара, на котором видно, как на соседние этажи падали обломки горящего карниза и окон. Позже сотрудникам МЧС удалось ликвидировать горение.

Ранее в подмосковном городе Лобне при пожаре в жилом доме пострадали люди.

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