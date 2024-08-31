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Бывшая суперъяхта российского сенатора протаранила лодку с пассажирами в Турции

Mash: яхта сенатора Керимова протаранила лодку с пассажирами в турецком Бодруме

В турецком городе Бодрум 90-метровая яхта Ice, принадлежавшая российскому сенатору Сулейману Керимову, протаранила небольшое судно с пассажирами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, на борту моторной лодки A.MEY было около десяти человек, в том числе дети. У судна оказалась повреждена корма, а у суперъяхты осталась большая царапина на носу.

Яхту Ice (первоначально ее называли Air) построила в 2005 году верфь Lürssen в Бремене по заказу Керимова, она прошла модернизацию в 2008 году. Ее стоимость, по данным Mash, составила 150 млн рублей. В 2015 году сенатор продал суперъяхту. Сообщалось, что судно мог приобрести сын лидера Экваториальной Гвинеи и вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге.

До этого яхта Bayesian затонула в районе города Палермо, который находится на Сицилии. Новостное агентство ANSA сообщало, что всего на судне находились 22 человека. Шесть из них, включая мультимиллионера Майка Линча и главу совета директоров американского банка Morgan Stanley Джонатана Блумера. Им спастись не удалось.

Капитан 56-метровой яхты Джеймс Катфилд находится под следствием. Обвинения ему уже предъявлены. Катфилда допросили повторно, чтобы выяснить, как опытный шкипер, знающий Средиземное море, не смог адекватно оценить уровень угрозы.

Ранее потерпело крушение рыболовецкое судно Argos Georgiaс с россиянами на борту.

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