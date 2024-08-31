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В Туве подросток забрался в магазин, украл одежду, выспался и сбежал

Mash: в Туве подросток обокрал магазин одежды и заснул

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Телеграм-канал «Mash Siberia»

В Кызыле студент местного колледжа ночью обокрал магазин, подросток примерил несколько вещей, обнял манекен, выспался и скрылся с места преступления утром. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

15-летний подросток пробрался в магазин ночью, не смущаясь камер видеонаблюдения, он выбрал себе кроссовки, футболку и джемпер, переоделся и лег спать. Утром молодой человек покинул торговую точку через служебный вход.

Вора удалось задержать, выяснилось, что он состоит на учете в органах ПДН, в отношении родителей мальчика составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

До этого сообщалось, что подростки ограбили стоматологию в Екатеринбурге. В стоматологическую клинику на Родонитовой улице воры пробрались около четырех утра, подростки проникли в помещение через окно. В кабинете дантиста сработала сигнализация, воры схватили два фотоаппарата и скрылись. Личности подростков устанавливаются, их разыскивают полицейские. Руководство клиники оценило ущерб в 400 тысяч рублей.

Ранее под Петербургом задержали подростков, которые обокрали больничное бомбоубежище.

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