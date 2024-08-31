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В Турции были задержаны 25 человек, объявленных в международный розыск

Глава МВД Ерликая: в Турции задержаны 25 человек, объявленных в розыск Интерпола

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Shutterstock/Resul Muslu

Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X сообщил, что в стране были задержаны 25 человек, объявленных в международный розыск по линии Интерпола, в том числе Россией.

«В результате операций, проведенных в восьми провинциях, задержаны 25 подозреваемых, объявленных 18 странами в розыск по линии Интерпола с требованием немедленного задержания», — говорится в публикации.

Министр уточнил, что задержанные подозреваются в участии в деятельности организованных преступных группировок, а также совершении различных преступлений, включая торговлю наркотиками и людьми, мошенничество, отмывание денег, причастность к нелегальной миграции.

28 августа на территории курортного комплекса святых Константина и Елены в Болгарии был арестован 58-летний россиянин, объявленный в международный розыск. В полиции уточнили, что Интерпол объявил россиянина в международный розыск за банковские и имущественные махинации.

Ранее Интерпол объявил в розыск бывшего генерала СБУ.

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