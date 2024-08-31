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В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

«Зеркало недели»: взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале, ссылаясь на местные паблики.

«Киев, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.

В ночь на 31 августа воздушная тревога в Киеве объявлялась три раза. Кроме этого, ночью в украинской столице уже раздавались взрывы.

Также два раза за ночь взрывы происходили в Кременчуге Полтавской области.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым сообщил, что союзники планируют обсудить поставки средств противовоздушной обороны для Киева, необходимые для защиты от атак российских ракет и дронов, на предстоящей встрече контактной группы, проходящей в формате Рамштайн.

Ранее в Польше отказались сбивать российские ракеты над Украиной.

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